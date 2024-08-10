الليلة.. قمة مرتقبة بين ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "ويمبلي"، مساء اليوم السبت، لمتابعة قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في كأس الدرع الخيرية.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2023-2024، وللمرة الرابعة على التوالي، والعاشرة فى تاريخه، فيما توّج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، وللمرة الـ 13 فى تاريخ الشياطين الحمر.

وخسر السيتي لقب الموسم الماضي في الدرع الخيرية، بعدما تعادل مع أرسنال على ملعب " ويمبلي" وتفوقت كتيبة الجانزر بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا (4-1) في ركلات الجزاء الترجيحية.

ويسعى بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، لرد الاعتبار من تين هاج، مدرب اليونايتد، والثأر منه بعدما حرمه من التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2024، بالانتصار عليه بهدفين مقابل هدف.

ويسعى تين هاج للتتويج بثالث ألقابه رفقة مانشستر يونايتد عقب أن حصد لقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة موسم 2023، وكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2024.

وتعتبر تلك المباراة هي افتتاح للموسم الجديد، حيث يبدأ الموسم في إنجلترا عادةً ببطولة السوبر وهي المسماه بـ كأس الدرع الخيرية، والتي تجمع بين بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد.

ويعاني السيتي من سلسلة سلبية في مباريات الدرع الخيرية، حيث خسر خلال آخر 3 سنوات البطولة لصالح ليستر سيتي وليفربول وأرسنال على الترتيب، وكان آخر لقب للدرع الخيرية حصل عليه في 2019 على حساب الريدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل إيجابي 1-1.

وستكون مباراة اليوم هي الأولى لمانشستر يونايتد في الدرع الخيرية منذ عام 2016، آخر سنة حقق خلالها الفريق إحدى بطولتي الدوري أو الكأس، حيث فاز الشياطين الحمر أبطال الكأس على ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي وقتها، في لقاء الدرع الخيرية بنتيجة 2-1.

وتوج مانشستر سيتي باللقب 6 مرات، فيما فاز مانشستر يونايتد باللقب 21 مرة.

ومن المقرر أن يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي، بمواجهة نظيره فريق تشيلسي في الجولة الأولى من المسابقة.

ويستهل فريق مانشستر يونايتد مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025، ضد فولهام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول- روبن دياز- مانويل أكانجي- ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش- كيفين دي بروين- جاك جريلتش- برناردو سيلفا- أوسكار بوب.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف- لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو- كوبي ماينو- أماد ديالو- برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: جادون سانشو.

موعد المباراة

تنطلق مباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق عليها حسن العيدروس.