أزمة تضرب برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن أزمة في خط دفاع فريق برشلونة الإسباني قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضمه داني أولمو لاعب لايبزيج الألماني في فترة الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لمدة ستة مواسم حتى 30 يونيو 2030.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة يواجه أزمة في خط الدفاع خاصة فيما يخص موقف الثنائي إينيجو مارتينيز وكليموه لينجليه.

وشارك لينجليه كثيرًا في مباريات برشلونة الودية خلال جولة أمريكا، ولكن مستقبل النجم الفرنسي عامض في ظل وجود عروض من قبل أندية أتليتكو مدريد وفياريال.

وخرج لينجليه في الموسمين الماضيين للإعارة مع فريق توتنهام الإنجليزي، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، ولكنه يفضل الاستمرار في أوروبا عن الاحتراف في الدوري السعودي بالموسم الجديد.

ويتحتم على الألماني هانز فليك حسم مصير اللاعب إينيجو مارتينيز من قائمة الفريق الكتالوني، وذلك بسبب عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق بسبب قانون اللعب المالي النظيف.