اخبار الرياضه

برشلونة واتلتيكو مدريد يتسابقان لضم نجم أرسنال

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر صحفية اسبانية ان ناديا و اتلتيكو مدريد يتصارعان حاليا لضم نجم وسط فريق أرسنال الانجليزي ومنتخب غانا توماس بارتي .

ويعد توماس بارتي احد الاعبين الاساسيين في خط وسط نادي ارسنال الا انه مع وجود ديكلان رايس و التعاقد مع مايكل ميرينو نجم ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة فأن توماس بارتي ستكون مشاركته كلاعب اساسي محل شك كبير .

وبحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية فأن نادي برشلونة و نادي اتلتيكو مدريد يرغبان في ضم توماس بارتي خاصة وان توماس بارتي سبق له اللعب بنادي اتلتيكو مدريد اما برشلونة فأن يرغب وبشدة في دعم مركز لاعب الوسط المدافع .

واضافت الموندو ديبورتيفو : تعاقد توماس بارتي مع ارسنال سينتهي في الصيف القادم ويبدو مرشحا لعدم تجديد التعاقد ويوجد اهتمام به من جانب عدة اندية اخرى مثل يوفنتوس الايطالي و ناديا الاهلي و الهلال السعوديان .

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا