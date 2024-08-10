تطورات في انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

كشف نادي نيس المنافس في بطولة الدوري الفرنسي عن أمر جديد رسمي قبل حسم صفقة انتقال محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي خلال الايام القادمة.

وأعلن نادي نيس الفرنسي أن مدافعه الدولي جان كلير توديبو، قد انتقل رسميًا إلى صفوف فريق وست هام في الدوري الإنجليزي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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وكانت قد أشارت شبكة “فوت ميركاتو” عن ارتباط اسم محمد عبد المنعم مدافع الاهلي بالرحيل إلى نادي نيس الفرنسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وبرحيل مدافع الفريق كلير إلى وست هام قد يفتح الباب بقوة لضم الدولي المصري محمد عبد المنعم لاعب الاهلي.

وكان الاهلي أكد أمس من خلال بيان رسمي بأن هناك عرضًا بالفعل ولكن الإدارة أبلغت نيس بمطالبها المادية الرسمية بما يليق بالنادي واللاعب.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الاهلي في 30 يونيو 2025.