مانشستر سيتي يتوّج بـ كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر يونايتد

توج فريق مانشستر سيتي بـ كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 8-7 في المباراة التي أقيمت بينها اليوم السبت.

والاقى فريق مانشستر سيتي ضد نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب “ويمبلي” في العاصمة لندن.

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ويجمع هذا اللقاء بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2023/2024 مانشستر سيتي ، وبطل كأس إنجلترا مانشستر يونايتد.

وافتتح التسجيل لـ مانشستر يونايتد جرناتشو في الدقيقة 82، بينما أدرك التعادل بيرناردو سيلفا في الدقيقة 89، واحتكما الفريقان لركلات الترجيح والتي حسمها السيارت بنتيجة 8-7.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياز، جوسكو جفارديول.

خط الوسط : ماتيو كوفاسيتش، جيمس مكاتي، نيكو أوريلي.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، أوسكار بوب.

تشكيل مانشستر يونايتد اليوم أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، جوني إيفانز، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط : كاسيميرو، كوبي ماينو، ماسون ماونت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، أماد ديالو.