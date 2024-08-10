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مانشستر سيتي يتوّج بـ كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر يونايتد

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LONDON, ENGLAND - AUGUST 10: Kevin De Bruyne of Manchester City lifts the FA Community Shield Trophy after their team’s victory during the 2024 FA Community Shield match between Manchester United and Manchester City at Wembley Stadium on August 10, 2024 in London, England. (Photo by Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images)

توج فريق مانشستر سيتي بـ كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 8-7 في المباراة التي أقيمت بينها اليوم السبت.

والاقى فريق مانشستر سيتي ضد نظيره مانشستر  يونايتد في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب “ويمبلي” في العاصمة لندن.

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ويجمع هذا اللقاء بين بطل الممتاز عن موسم 2023/2024 مانشستر  سيتي ، وبطل كأس إنجلترا مانشستر يونايتد.

وافتتح التسجيل لـ مانشستر يونايتد جرناتشو في الدقيقة 82، بينما أدرك التعادل بيرناردو سيلفا في الدقيقة 89، واحتكما الفريقان لركلات الترجيح والتي حسمها السيارت بنتيجة 8-7.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياز، جوسكو جفارديول.

خط الوسط : ماتيو كوفاسيتش، جيمس مكاتي، نيكو أوريلي.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، أوسكار بوب.

تشكيل مانشستر يونايتد اليوم أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، جوني إيفانز، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط : كاسيميرو، كوبي ماينو، ماسون ماونت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، أماد ديالو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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