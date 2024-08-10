سفيان رحيمي على أعتاب الاتحاد السعودي

أكدت تقارير صحفية اقتراب المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي من الانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل سفيان رحيمي رفقة منتخب المغرب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أولمبياد باريس 2024.

وقاد النجم المغربي أسود الأطلس لاكتساح منتخب مصر الأولمبي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب “لا البوجوار”، في مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بأولمبياد باريس.

كما حصد سفيان رحيمي على لقب هداف أولمبياد باريس 2024، برصيد 8 أهداف.

وأوضحت التقارير، أن إدارة الاتحاد السعودي قدمت عرضًا إلى نادي العين الإماراتي لضم النجم المغربي مقابل 8 مليون يورو.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورات سريعة في المفاوضات بين الناديين، وموافقة النادي الإماراتي على رحيل نجمه إلى الدوري السعودي.

وشددت على إدارة العين تشترط الحصول على مبلغ أكبر للتخلي عن رحيمي خلال الصيف الجاري.

وتألق رحيمي مع ناديه الإماراتي خلال الموسم الماضي حيث قاده للفوز بدوري أبطال آسيا.