الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام نظيره زد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية، مهمة إدارة المباراة إلى إبراهيم محمد حكم ساحة، ويعاونه وائل شعبان مساعد أول، أحمد زيدان مساعد ثاني، وحكماً رابعاً محمود رشدي، وعلى الفار أمين عمر ويعاونه أحمد حسام طه.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره زد غداً، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 25 ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي، تمكن من حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، بعد الفوز على فريق سموحة في المباراة الماضية، بنتيجة هدف دون مقابل.

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