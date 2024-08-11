موعد مباراة الأهلي وزد اليوم.. والقناة الناقلة.. وتغييرات في تشكيل الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي نظيره زد إف سي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 25 المؤجلة بين الفريقين.

المارد الأحمر حسم اللقب، في المباراة الماضية بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف، وسيعمل على مواصلة انتصاراته للاحتفال باللقب، وسط راحة من الجهاز الفني لعدد كبير من اللاعبين بسبب الإرهاق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري 2023-2024:

حراسة المرمى مصطفى شوبير

خط الدفاع خالد عبدالفتاح – رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – محمد هاني

خط الوسط كريم نيدفيد – مجدي قفشة – مروان عطية

خط الهجوم رضا سليم – وسام أبوعلى – بيرسي تاو

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تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، وستجد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.