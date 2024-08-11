دورة مونتريال: روبليف يغلب سينر ويبلغ نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - مونتريال: تغلّب الروسي أندري روبليف المصنّف ثامناً عالمياً، على الإيطالي يانيك سينر الأوّل 6 3، 1 6، 6 2 السبت وبلغ نصف نهائي دورة مونتريال لماسترز الألف.

وهذه المرة الأولى التي يتمكّن فيها روبليف (26 عاماً) من الفوز على لاعب مصنّف الأوّل عالمياً، بعدما سبق أن تغلّب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بلغراد قبل عامين.

وجاءت خسارة سينر، في مباراته الثالثة بعد خروجه من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، حيث مرض وخرج من ربع النهائي الأمر وغاب عن أولمبياد باريس 2024 بسبب التهاب اللوزتين.

قال روبليف "لعبت بشكل جيد حقاً وأنا سعيد بالفوز. يانيك لاعب مذهل. لقد لعب بشكل لا يُصدق في السنتين الماضيتين. كنت أتمنى أن أواجهه وأقدّم كرة مضرب رائعة".

تمكّن الروسي من كسر إرسال سينر الثاني في المجموعة الأولى في طريقه إلى حسمها.

وانتفض المصنّف أوّل عالمياً في المجموعة الثانية، فردّ الدين بكسر الإرسال الثاني والثالث.

وفي المجموعة الثالثة استغل روبليف تراجع طاقة منافسه الذي كان يكرر تمديد فخذه الأيمن، فكسر إرساله الأوّل بعد فوزه بإرساله بصعوبة، ثم كررّ الأمر في إرسال سينر الرابع.

وكان روبليف وصل إلى ربع النهائي بعد فوزه على الأميركي براندون ناكاشيما 6 2، 6 2، فيما وصل سينر إلى هذه المرحلة بتغلّبه على التشيلي أليخاندرو تابيلو 6 4، 6 3.

وسيلعب روبليف في نصف النهائي، مع الإيطالي ماتيو أرنالدي (46) الفائز على الياباني كاي نيشيكوري 6 4، 7 5.

بدوره، بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الثاني ربع النهائي بعد فوزه على الدنماركي هولغر رونه 6 3، 7 6 (7/5)، ضارباً موعداً مع الأميركي سيباستيان كوردا المتأهّل بانسحاب النروجي كاسبر رود بسبب المرض، وفقاً لما أعلنه المنظّمون.

كما تأهّل البولندي هوبرت هوركاش السادس إلى ربع النهائي أيضاً بفوزه على الفرنسي أرتور ريندركنيش 4 6، 6 3، 6 4.