الأندية الهابطة من الدوري المصري 2023-2024

تحدد اليوم الثلاثاء الأندية الثلاثة الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية أ دوري المحترفين بشكل رسمي من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2023 – 2024.

وهبط فريق الداخلية وهو أول الأندية التي هبطت بشكل رسمي من الدوري المصري الممتاز بعد الهزيمة في الجولة الـ 31 أمام الزمالك.

حيث احتل فريق الداخلية المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى للفريق مباراتين أمام بيراميدز والبنك الاهلي .

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وحقق فريق الداخلية 3 انتصارات فقط وخسر في 19 مواجهة وتعادل في 10 مباريات.

وهبط فريق بلدية المحلة بعد هزيمته اليوم أمام الجونة 2-1، ليتحمد رصيده عند النقطة 27 محتلًا المركز 16 في ترتيب جدول الدوري المصري هذا الموسم قبل الجولة الآخيرة .

ويتبقى لفريق بلدية المحلة مباراة الجولة الأخيرة التي ستكون أمام الزمالك، حقق فريق البلدية 7 انتصارات وتعادل في 6 وخسر في 20 مواجهة.

والفريق الثالث الهابط إلى دور المحترفين من الدوري الممتاز هو نادي المقاولون العرب بعدما التعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما في الجولة الـ 33 التي أقيمت اليوم.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 26 نقطة، فاز 5 وتعادل في 11 وهُزم في 17 لقاء، سيلعب مباراة الجولة الختامية هذا الموسم أمام الجونة

وتنتهي بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي يوم الأحد المقبل 18 أغسطس بمباريات الجولة الـ 34 من عمر المسابقة.

الأندية الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023- 2024

1- الداخلية.

2- المقاولون العرب.

3- بلدية المحلة.