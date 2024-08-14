تشكيل النصر لمواجهة التعاون في كأس السوبر السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل العالمي لمواجهة اليوم التعاون في كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره التعاون على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان الهلال قد نجح في تخطي عقبة الاهلي بعد أن حقق الفوز أمامه أمس برباعية مقابل هدف عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وضم تشكيل النصر أمام التعاون في السوبر السعودي كل من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام – ايمريك لابورت – علي لاجامي – أليكس تيليس.

الوسط: أيمن يحيى – عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: أوتافيو مونتيرو – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

وجاء على مقاعد بدلاء النصر أمام التعاون كل من:

راغد النجار، نواف بوشل، عبد الإله العمري، محمد فتيل، عبد المجيد الصليهم، مختار علي، عبد الرحمن غريب، تاليسكا، محمد مرات.