كم عدد أهداف رونالدو مع النصر حتى الآن؟

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، هدفًا في مرمى نظيره التعاون، في المباراة الجارية بين الطرفين بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وبذلك رفع رونالدو، من غلة مساهماته التهديفية بقميص “العالمي”، إلى الرقم 81، وسجل “الدون” في كل المسابقات التي شارك فيها مع الفريق.

هدف رونالدو بقميص النصر في مرمى التعاون يحمل الرقم 65 في مسيرته مع الفريق، بالاضافة إلى 16 مساهمة “تمريرة حاسمة”.

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أرقام رونالدو مع النصر

71 مباراة مع النصر

81 مساهمة تهديفية

65 أهداف

16 مساهمات