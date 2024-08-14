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كم عدد أهداف رونالدو مع النصر حتى الآن؟

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رونالدو

رونالدو

سجل النجم البرتغالي ، قائد نادي النصر، هدفًا في مرمى نظيره التعاون، في المباراة الجارية بين الطرفين بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وبذلك رفع رونالدو، من غلة مساهماته التهديفية بقميص “العالمي”، إلى الرقم 81، وسجل “الدون” في كل المسابقات التي شارك فيها مع الفريق.

هدف رونالدو بقميص النصر في مرمى التعاون يحمل الرقم 65 في مسيرته مع الفريق، بالاضافة إلى 16 مساهمة “تمريرة حاسمة”.

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أرقام رونالدو مع النصر

71 مباراة مع النصر
81 مساهمة تهديفية
65 أهداف
16 مساهمات

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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