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النصر يتأهل إلى نهائي كأس السوبر على حساب التعاون

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رونالدو لاعب النصر السعودي

رونالدو لاعب النصر السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز على نظيره التعاون في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وتأهل فريق النصر إلى دور نهائي كأس السوبر السعودي بعد أن فاز على التعاون بهدفين مقابل لا شيء مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز .

وسجل أيمن يحيى الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 8 في شباك التعاون، وحاول لاعبو السكري إدراك التعادل إلا أنها باءت جميع المحاولات بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني استطاع أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 صناعة سلطان الغنام، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين مقابل لا شيء وتأهله إلى النهائي لمواجهة الهلال.

وشهدت المباراة طرد مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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