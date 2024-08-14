"لملاقاة الهلال".. النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودي بثنائية في مرمى التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق النصر السعودي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره التعاون بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وأحرز ثنائية النصر في اللقاء كلا من، أيمن يحيى في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

ويلاقي النصر في المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي نظيره الهلال السعودي، الذي تمكن من تحقيق الفوز أمس على فريق اتحاد جدة بركلات الترجيح، ليحجز مقعداً في نهائي البطولة.

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