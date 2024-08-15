فانتازي.. أفضل لاعبي خط الوسط للميزانية لموسم 2024-2025 بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

يستعد كل لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي لوضع كل اللمسات النهائية، على تشكيلاتهم للموسم الجديد 2024-2025، المقرر بدايته غداً الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري.

ويقدم موقع الخليج 365 في السطور التالية، أفضل لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025. وفقا لترشيحات خبراء الموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي.

لاعبي خط الوسط أصحاب الميزانية المحدودة (6.5 مليون جنيه إسترليني)

وساعدت الفترة التحضيرية، لاعبي وسط الملعب أصحاب الميزانية المحدودة على التألق، خاصة في ظل غياب عدد كبير من من لاعبي خط الوسط الأساسيين عن مباريات أنديتهم في الجولة التحضيرية، بسبب المشاركة في المباريات الدولية سواء في أمم أوروبا أو في بطولة كوبا أمريكا.

مورجان روجرز (5 مليون جنيه إسترليني)

ويعد مورجان لاعب أستون فيلا من أبرز اللاعبين أصحاب الميزانية المحدودة، الذين استفادوا من الفترة التحضيرية، وغياب العديد من اللاعبين الأساسيين، حيث شارك اللاعب في المباراة الأخيرة لفريقه في الجولة التحضيرية أمام فريق أتليتك بلباو الإسباني، في ظل غياب نجم الفريق أولي واتكنز (9 مليون جنيه إسترليني)، عن الفترة التحضيرية للفريق.

وساهم مورجان في فوز فريقه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما صنع هدف لزميله بالفريق جادين فلجوين (5.5 مليون جنيه إسترليني)، ليرفع عدد مساهمته بالأهداف إلى 5 مساهمات، بواقع تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

أوسكار بوب (5 مليون جنيه إسترليني)

ونجح أوسكار بوب لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، في استغلال الفترة التحضيرية الصيفية والاستفادة من غياب اللاعبين الدوليين بالفريق بأفضل صورة ممكنة ، وأحرز أوسكار بوب خلال الجولة الصيفية للسيتي هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، وهو ما يعادل 5 أهداف أحرزهما المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند (15 مليون جنيه إسترليني).

ومن الممكن أن يقدم أوسكار بوب قيمة كبيرة إلى كل من يختاره في تشكيلته بفانتازي 2024-2025، خاصة أن مانشستر سيتي سيواجه إبسويتش تاون الإنجليزي في الجولة الثانية من البطولة.

والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها أوسكار بوب، من الممكن أن تجعل بعض مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي، يخاطرون بمنحه بعد الدقائق، حيث وصلت المساهمة التهديفية الخاصة به في الموسم الماضي 2023-2024 إلى 70.0% لكل 90 دقيقة أما بتسجيل هدف أو صناعته.

كريستوفر نكونو (6.5 مليون جنيه إسترليني)

تمكن كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الإنجليزي تحت قيادة المدرب الجديد للبلوز إنزو ماريسكا، من أن يصبح أفضل اختيار في فئة لاعبي خط الوسط أصحاب الميزانية المحدودة، حيث ساهم في أربع أهداف خلال الفترة التحضيرية للبلوز، بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد، على الرغم من مشاركته في مركز خط الوسط رقم 8، ليتواجد في 18% من تشكيلات الفرق بفانتازي 2024-2025.

ليون بيلي (6.5 مليون جنيه إسترليني)

كان ليون بايلي من أفضل الخيارات الهجومية للاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بسبب إسهاماته الهجومية الكبيرة مع فريق أستون فيلا، حيث شارك اللاعب في 22 مباراة بالبريميرليج في الموسم الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة، بواقع 8.0، عكس لاعب ساوثهامبتون الجديد بن بريرتون دياز (5.5 مليون جنيه إسترليني)، حيث خلال إعارته في الموسم الماضي إلى شيفيلد يونايتد، شارك في 14 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة، بواقع مساهمة تهديفية كل 58.0% لكل 90 دقيقة.

إيميل سميث رو (5.5 مليونيورو)

ويأتي إيميل سميث رو في المركز الرابع، بمتوسط مساهمة تهديفية تصل إلى 52.0 لكل 90 دقيقة.

كان جاكوب مورفي (5 مليون جنيه إسترليني)

ظهر جاكوب مورفي بشكل مميز خلال الفترة التحضيرية الصيفية، حيث تمكن من تسجيل أربعة أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

مورجن جينيس وايت وجارناتشو (6.5 مليون جنيه إسترليني لكلاهما)

ووصلت المساهمات الهجومية الخاصة جينس وايت لاعب نوتن فورست وأليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، إلى 39.0 لكل 90 دقيقة للموسم الماضي.

وفي فرق أخرى يمكن متابعة لاعبون من فئة 6.5 مليون جنيه إسترليني، برينان جونسون لاعب توتنهام هوتسبير ومحمد قدوس لاعب وست هام يونايتد الاهتمام، بعد عدد من المباريات في المسابقة، والأمر نفسه ينطبق على الثنائي ديكلان رايس لاعب أرسنال ورودريجو لاعب مانشستر سيتي ، عندما يصل الثنائي إلى أقصى حد من اللياقة البدنية.

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