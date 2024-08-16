"سيقتل مسيرتك" .. رسالة غريبة من عراف نيجيري إلى فيكتور أوسيمين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعراف نيجيري يدعى إيليا أوديل، يحذر فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ويرتبط أوسيمين بعقد يمتد حتى صيف 2026، ولكن هناك اهتمام من الأندية التالية، تشيلسي وباريس سان جيرمان والأهلي السعودي، وتشير التقارير إلى أنه يقترب من الأول.

وقال العراف النيجيري في مقطع الفيديو: "أريد توجيه نصيحة سريعة إلى أوسيمين، لا تذهب إلى تشيلسي، إن ذهبت إليه فلن تتألق بل ستقتل مسيرتك الكروية هناك، وأقول كذلك للاتحاد النيجيري لكرة القدم لا تستدعوا أوسيمين إن انتقل إلى تشيلسي".

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