عودة الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد 0 - 0 فولهام.. لحظة بلحظة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونظيره فولهام عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة في افتتاح الدوري الإنجليزي 2024/2025.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: دييجو دالوت، ليساندرو مارتينيز، ماجواير، نصير مزراوي.

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو؛ أمادو ديالو.

في الهجوم: برونو فرنانديز، راشفورد؛ ماونت.

ويذكر أن فريق مانشستر يونايتد، كان قد احتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2023-2024، فيما احتل فريق فولهام المركز الـ13 بجدول ترتيب الموسم الماضي

ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وبدأ اللقاء بسيطرة نسبية من لاعبي فولهام على الكرة في محاولىة لإدراك هدف مُبكر فتصدى دفاع اليونايتد في الدقيقة 7 لعرضية ليساندرو مارتينيز.

وواصل لاعبو فولهام الضغط فسدد لاعبه تراوري كرة قوية من على حدود منطقة جزاء يونايتد بالدقيقة 8 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وتصدى حارس مرمى يونايتد أونانا لتسديدة قوية من اللاعب تيتي وخرجت لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع بالدقيقة 12.

وبدأ لاعبو يونايتد في الدخول لأجواء المباراة فمرت رأسية لاعبه كاسيميرو خارج الملعب بالدقيقة 15.

وسدد لاعب يونايتد برونو فيرنانديز كرة قوية بالدقيقة ولكن مرت على يمين المرمى.