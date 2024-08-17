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"دوري مصري وإنجليزي ونهائي سوبر سعودي".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

يقام اليوم السبت 17 أغسطس عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة، لعل أبرزهم نهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر.

ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة:

05:30 ـ فاركو vs إنبي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

09:00 ـ الأهلي vs مودرن سبورت ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

09:00 ـ بلدية المحلة vs الزمالك ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

02:30 ـ إبسويتش تاون vs ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ نيوكاسل VS ساوثامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2HD.

05:00 ـ أرسنال VS وولفرهامبتون ـ بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ إيفرتون VS برايتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1.

05:00 ـ نوتينجهام فورست VS بورنموث ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2.

07:30 ـ وست هام يونايتد VS أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 9 HD.

08:00 ـ أوساسونا VS ديبورتيفو لينجانيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.

10:30 ـ فالنسيا VS ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.

نهائي كأس السوبر السعودي

07:15 ـ النصر VS الهلال ـ القناة الناقلة: ssc sport

07:30 ـ بارما VS فيورنتينا

07:30 ـ جنوى VS إنتر ميلان

09:45 ـ إمبولي VS مونزا

09:45 ـ ميلان VS تورينو

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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