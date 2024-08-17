ملف الخليج 365.. وفاة نجل رئيس الأهلي السابق.. فوز يونايتد.. وتطورات صفقة محمد علي بن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع مصراوى العديد من الموضوعات الهامة أمس الجمعة، أبرزها وفاة نجل رئيس النادي الأهلي السابق محمود طاهر وتطورات مفاوضات الأهلي لضم اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان وفوز مانشستر يونايتد على فولهام بافتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024/2025.

"شباب باستثناء 3 لاعبين".. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي لمباراة موردن سبورت

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي، على القائمة التي سيخوض بها مواجهة مودرن سبورت في الدوري، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

الأهلي يحسم صفقة محترف جديد

أعلن الإعلامي المصري بقنوات بي إن سبورتس، أحمد فؤاد، حسم النادي الأهلي لصفقة أجنبية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للتعرف عليها.. اضغط هنا

مصدر بالأهلي يرد عبر الخليج 365.. هل فشلت مفاوضات ضم محمد علي بن رمضان؟

كشف مصدر حقيقة ما تم نشره بتقارير صحفية تونسية عن رفض مواطنهم محمد علي بن رمضان المحترف بصفوف فرينكفاروشي المجري العرض المقدم له من النادي الأهلي لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

التونسي محمد بن رمضان يصدم الأهلي

كشف تقرير عن تطور مفاجيء في ملف مفاوضات الأهلي مع لاعب الوسط التونسي الدولي محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

" تعالى الزمالك ".. طفل يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بموهبته الكروية (فيديو)

خطفت لمسات ومهارات طفل صغير أنظار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو ظهر خلاله وهو يلعب كورة قدم، ويقدم مستويات رائعة تفوق نجوم كرة القدم العالميين، لمشاهدة المقطع.. اضغط هنا

موعد مباراة الهلال والنصر فى نهائي كأس السوبر السعودي

يستعد نادي النصر السعودي لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، للتعرف على موعد المباراة.. اضغط هنا

يونايتد يستهل موسمه في الدوري الإنجليزي بفوز صعب على فولهام

استهل فريق مانشستر يونايتد الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2024/2025 بالفوز بهدف نظيف على نظيره فولهام خلال المباراة الافتتاحية للمسابقة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بعد انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي.. إحصائيات محمد النني مع أرسنال؟

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده بشكل رسمي، مع النجم المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق في صفقة انتقال حر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

تفاصيل جديدة في وفاة نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق

كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عن تفاصيل جديدة في وفاة حسن نجل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق محمود طاهر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

سموحة يُنهي مشواره بالدوري بثنائية أمام الإسماعيلي

أنهى فريق سموحة مشواره بالنسخة الجارية من بطولة الدوري 2023/2024 بالفوز بثنائية نظيفة على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

محمد صلاح يهنئ سارة سمير لإنجازها في أولمبياد باريس (صور)

هنأ نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة الرباعة المصرية سارة سمير، بمناسبة حصولها على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وفاة نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق

تُوفيّ مساء أمس الجمعة حسن نجل رئيس النادي الأهلي السابق محمود طاهر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"رفقة أحمد وأمير".. مرتضى منصور يُعلن تفاصيل زيارته لأحمد فتوح بقسم العلمين

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن زيارته هو ونجلاه أحمد وأمير للاعب ناديه أحمد أبو الفتوح بقسم العلمين، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

ماذا يفعل محمد صلاح في مطبخ ليفربول؟ (فيديو)

نشرت حسابات نادي ليفربول الإنجليزي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم المصري محمد صلاح وهو داخل مطبخ النادي، مشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

الزمالك يدعم صفوفه بصفقة رسمية جديدة (صور)

كشف نادي الزمالك عن صفقة جديدة لتدعيم صفوف فريق كرة اليد للسيدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"تفسير واعتذار".. بيان رسمي من متحدث الزمالك بشأن أزمة أحمد فتوح

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن تصريحاته بشأن أزمة لاعب الفريق أحمد فتوح، تم تفسيرها وفهمها بشكل خاطئ، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك ينعى ضحية حادث أحمد أبو الفتوح

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك السيد أحمد الشبكي المتوفي في الحادث الذي تسبب به لاعبه أحمد أبو الفتوح، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا