موعد مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد:

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مشواره في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، بمواجهة إيبسويتش تاون، وذلك ظهر اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولي من البريميرليج.

وأنهى ليفربول منافسات الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي في المركز الثالث، فيما نجح فريق إيبسويتش تاون في الصعود إلي البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول اليوم والقناة الناقلة

تقام مباراة ليفربول وإيبسويتش على ملعب بورتمان ورد، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، إذ أنه من المقرر أن تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.