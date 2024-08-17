شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يراقب سام مرسي فى مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن مباراة ليفربول أمام إيبسويتش تاون في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025 لمراقبة سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون.



تقام مباراة ليفربول أمام إيبسويتش تاون في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.



تنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية مباريات الدوري الإنجليزي حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مباراة ليفربول أمام إيبسويتش تاون.

يسعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن للوقوف علي مستوي سام مرسي لتحديد مدي إمكانية استدعاء اللاعب في المعسكر القادم الذي ينطلق مطلع سبتمبر المقبل استعدادا لمباراتي الفراعنة أمام كاب فيردي وبتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.



وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد استقر علي استدعاء 8 لاعبين للمعسكر القادم



محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي وعمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني



أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطرى ومحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي.

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:



الجولتان الأولى والثانية: ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024.

الجولتان الثالثة والرابعة: ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: ما بين 11 و 19 نوفمبر 2024.