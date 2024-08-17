الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على إيبسويتش تاون (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق ليفربول فوزا سهلا على فريق إيبسويتش تاون بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025.

وأقيمت مواجهة ليفربول وإيبسويتش تاون في ملعب الأخير "بورتمان"، وسط حضور جماهيري غفير.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح قائد منتخب مصر أساسيًا واستمر حتى صافرة النهاية وكان أداء الفرعون جيدًا على مدار الشوطين ونجح في صنع هدف وتسجيل آخر.

كما شارك في المباراة اللاعب المصري سام مرسي، قائد فريق إيبسويتش تاون.

تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق ديوجو جوتا، في الدقيقة 60 من تمريرة محمد صلاح.

وبعد مرور 5 دقائق فقط، تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد خطف الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء ليضعها في المرمى.

وبهذه النتيجة، يحصد ليفربول بقيادة مدربه الجديد آرني سلوت أول 3 نقاط في الدوري الإنجليزي ويتصدر ترتيب البطولة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي فاز بالأمس على فولهام.

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