تعرف على مدة غياب هارفي إليوت نجم ليفربول بعد تعرضه للاصابة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول سيفتقد خدمات لاعب وسط الفريق هارفي إليوت، لمدة تصل إلى شهر على الأقل، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما.

ومن المنتظر أن يغيب إليوت عن صفوف ليفربول خلال 8 مباريات، وهم:

نوتنجهام فورست – الدوري الإنجليزي

ميلان – دوري أبطال أوروبا

بورنموث – الدوري الإنجليزي

وست هام – كأس الرابطة الإنجليزية

وولفرهامبتون – الدوري الإنجليزي

بولونيا – دوري أبطال أوروبا

كريستال بالاس – الدوري الإنجليزي

تشيلسي – الدوري الإنجليزي

وبحسب صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، فإن إيليوت تعرض للإصابة خلال تدريبات منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يغيب إيليوت عن ليفربول حتى أواخر شهر أكتوبر المقبل، بسبب تعرضه للإصابة بكسر في القدم.

ولن يكون إيليوت متاحًا لـ ليفربول على الأقل حتى نهاية فترة التوقف الدولية القادمة في شهر أكتوبر.

ويرتبط إيليوت البالغ من العمر 21 عامًا، بعقد مع ناديه ليفربول الإنجليزي حتى صيف 2027.

وشارك إيليوت هذا الموسم مع ليفربول 8 دقائق فقط كبديل، في الانتصار على برينتفورد في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتُقدر قيمة إيليوت التسويقية مبلغ 35 مليون يورو، ولعب مع الفريق الأول لـ ليفربول في 120 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا 10 أهداف إضافة لصناعة 15 آخرين