أول رد فعل لصلاح بعد التسجيل والفوز على إبسويتش تاون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل لاعب ليفربول، محمد صلاح، هدفا في فوز الريدز على إبسيوتش تاون بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صور من احتفاله بهدفه في مرمى إبسيوتش تاون.

الجدير بالذكر أن صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية خلال 9 مواسم مختلفة.

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