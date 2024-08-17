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أول رد فعل لصلاح بعد التسجيل والفوز على إبسويتش تاون (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل لاعب ، محمد صلاح، هدفا في فوز الريدز على إبسيوتش تاون بهدفين دون رد في الجولة الأولى من .

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صور من احتفاله بهدفه في مرمى إبسيوتش تاون.

الجدير بالذكر أن صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية خلال 9 مواسم مختلفة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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