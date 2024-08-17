"هناك سنوات عديدة أمامه".. آرني سلوت مدرب ليفربول يتغنى بصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تغنى مدرب ليفربول الجديد، آرني سلوت، بالمصري محمد صلاح بعد تسجيله هدفا وصناعة آخر أمام إبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال آرني سلوت في تصريحات صحفية عقب المباراة: "عندما ترى الطريقة التي يعتني بها صلاح بجسده، تعرف أن هناك سنوات عديدة أمامه من أجل لعبها".

وتابع: "لا أؤمن بالفريق الذي يعتمد على لاعب واحد، صلاح تمكن من تسجيل هدفه اليوم بفضل العمل الجماعي، وأخبرت اللاعبين أنه لا داعي للحديث عن التكتيكات إذا خسرت الكثير من المواجهات الثنائية".

وأضاف: "أحد الأشياء التي أخبرني بها الجميع، أن يورجن كان يكره بداية المباراة في الساعة 12:30... لقد كرهناها في الشوط الأول بالفعل، حيث لم نقدم أداءً جيدا في الشوط الأول".

وأتم المدرب الهولندي: "لقد توليت قيادة فريق جيد للغاية، لكن يجب على هؤلاء اللاعبين أن يفهموا أنه لا يكفي ما قدموه في الشوط الأول، وإذا قدموا أفضل مستوى لهم، فيمكننا أن نفوز دائما".

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أول رد فعل لصلاح بعد التسجيل والفوز على إبسويتش تاون (صور)