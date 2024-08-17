"هاجر بسبب الحرب".. من هو علي الحمادي أول عراقي بالدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

دخل اللاعب العراقي علي الحمادي تاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعدما أصبح أول لاعب عراقي يشارك في البطولة عبر التاريخ.

وشارك الحمادي في مباراة فريقه إبسويتش تاون أمام فريق ليفربول، بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 74 من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهد اللقاء مشاركة ثلاثة لاعبين عرب، وهم الثنائي المصري محمد صلاح رفقة فريق ليفربول وسام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون وزميله بالفريق علي الحمادي لاعب منتخب العراق.

من هو علي إبراهيم كريم الحمادي؟

ويبلغ علي الحمادي 22 عاماً، لكونه من مواليد 1 مارس 2002، في محافظة ميسان بالعراق.

وفي عام 2003 هاجرت أسرة الحمادي إلى إنجلترا بسبب حرب العراق، بعمر سنة واحدة فقط، ليستقر مع أسرته بمنطقة توكستث في ليفربول.

وبدأ الحمادي مشواره في كرة القدم بعمر 13 عاماً، حينما انضم إلى فريق أكاديمية ليفربول "ليفربول سكولز بوير"، قبل أن ينتقل إلى فريق ترانمير تحت 14 عاماً، واستمر رفقة فريق الشباب بالنادي لمدة ثلاثة سنوات.

وانتقل سوانزي إلى ويلز، في عام 2018 بعد حصوله على منحة دراسية في مدينة سوانزي، ومنها انضم إلى أكاديمية سوانزي سيتي في صيف 2018.

ووقع الحمادي أول عقد احترافي له، في يوليو 2020 رفقة فريق سوانزي سيتي، لمدة موسم واحد، قبل أن ينتقل إلى فريق ويكمب واندرز في عام 2021 بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وتمت إعارة اللاعب إلى فريق بروملي في مارس 2022، أحد أندية دوري الدرجة الخامسة، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي للهواة.

وفي عام 2023، انتقل الحمادي بشكل نهائي إلى فريق ويمبلدون ونجح في الحصول على جائز أفضل لاعب شاب بالدوري بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، قبل انتقاله إلى فريق إبسويتش تاون الإنجليزي في يناير 2024، لينجح معه في الصعود إلى البريميرليج.

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