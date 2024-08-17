محتفلا بـ «القوس والسهم».. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في تاريخ الدوري الانجليزي بعد هدفه أمام إيبسويتش

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، في تحطيم رقم قياسي جديد في مباراته أمام إيبسويتش تاون.

وتمكن صلاح من إحراز هدف ليفربول الثاني والاول له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي في مرمى فريق إيبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الأولى من "البريميرليج"، ليحقق رقما قياسيا جديدا.

واحتفل محمد صلاح بهدف الأول في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25، على طريقة القوس والسهم.

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وهدف صلاح في مباراة إيبسويتش تاون، هو التاسع له في المباراة الافتتاحية للموسم، وهو ما يجعله صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في الجولة الأولى بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المباراة، كان صلاح يتقاسم الرقم القياسي مع واين روني وفرانك لامبارد وآلان شيرار، حيث أن النجوم الثلاثة تمكنوا من تسجيل 8 أهداف في المباراة الافتتاحية.

وهدف محمد صلاح في إيبسويتش تاون، جعله يتفوق على أساطير الدوري الإنجليزي، وأصبح هو اللاعب الأكثر تسجيلًا في تاريخ الدوري الإنجليزي بالجولة الافتتاحية.

كما تمكن صلاح من معادلة رقم واين روني، الذي ساهم بـ13 هدفًا طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالمباراة الافتتاحية للموسم، حيث وصل الفرعون لنفس الرقم بصناعته هدف جوتا وتسجيله الثاني.

ومنذ أن انضم إلى ليفربول في صيف 2017، فشل الفرعون المصري في موسم واحد فقط، أن يسجل بالمباراة الافتتاحية، وكان ذلك في الموسم الماضي ضد تشيلسي خلال المباراة التي انتهت 1-1

كما أن محمد صلاح لم يخسر أي مباراة افتتاحية منذ انضمامه وبطبيعة الحال، لم يذق ليفربول طعم الخسارة في أول مباراة بالموسم.

أهداف محمد صلاح في المباراة الافتتاحية مع ليفربول تاريخيًا

2017 ضد واتفورد، وانتهت المباراة 3-3.

2018 ضد وست هام يونايتد، وانتهت المباراة 4-0.

2019 ضد نورويتش سيتي، وانتهت المباراة 4-1.

2020 ضد ليدز يونايتد (سجل هاتريك)، وانتهت المباراة 4-3.

2021 ضد نورويتش سيتي، وانتهت المباراة 3-0.

2022 ضد فولهام، وانتهت المباراة 2-2.

2024 ضد إيبسويتش تاون.