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«لم ينسى فضل الزمالك».. ميدو يعلق على احتفال محمد صلاح «بالقوس والسهم»

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الشارقة - اميمة ياسر -   

علق أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، على احتفال محمد صلاح، نجم فريق الإنجليزي، بعد تسجيل هدف أمام إيبسويتش تاون، في الجولة الأولى من .

وأحز محمد صلاح هدف ليفربول الثاني والأول له في الموسم في الدقيقة 66، بعدما راوغ مدافع إيبسويتش تاون وتبادل الكرة مع دومينيك سوبوسلاي، ووضعها بطريقته المعتادة بالقدم اليسرى في مرمى أصحاب الأرض.

وبعد تسجيل هدفه، احتفل محمد صلاح على طريقة شعار الزمالك (والقوس والسهم).

وعبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، كتب ميدو تعليقا على احتفال محمد صلاح قبل أن يحذفها لاحقا.

وكان ميدو قال قال في تدوينته: "جول صلاح الأسطورة يحتفل بشعار الزمالك.. لم ينسى فضل الزمالك عليه أبدًا".

وبهذا الهدف، أضاف صلاح فريقًا جديدًا لقائمة ضحاياه في  الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يسبق للنجم المصري مواجهة إيبسويتش تاون منذ انضمامه إلى ليفربول في البريمرليج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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