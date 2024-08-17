أخفاها الطاقم الطبي عن الجماهير.. إصابة خطيرة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تسببت إصابة مروعة في توقف مباراة نوتنجهام فورست وبورنموث في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024 - 2025.

وتعرض البرازيلي دانيلو، لاعب فريق نوتنجهام فورست، لإصابة قوية في كاحله الأيسر خلال مباراة الفريق أمام بورنموث والتي أقيمت مساء السبت على ملعب "سيتي جراوند".

وسقط دانيلو على قدمه بشكل قوي بمفرده خلال صراع على الكرة مع أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث في منتصف الملعب في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وطلب حكم اللقاء وزملاء اللاعب المساعدة على الفور بعد ملاحظة حالته.

وركض الفريق الطبي داخل أرضية الملعب على الفور، ووضعوا ساترا حول دانيلو أثناء تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

وتوقفت المباراة لمدة 10 دقائق، وساد صمت تام تقريبًا في الملعب، قبل أن ينقل الفريق الطبي وطاقم الإسعاف دانيلو على محفة وسط تصفيقات مشجعي الفريقين.

وتم استبدال دانيلو باللاعب ريان ييتس في الدقيقة الـ15، قبل أن يتم استئناف اللقاء.

يشار إلى أن دانيلو كان قد انضم إلى نوتنجهام فورست من بالميراس العام الماضي.