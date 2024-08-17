الامارات | أول تصريح لمحمد صلاح بعد إنجازه التاريخي في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم وهداف ليفربول محمد صلاح، سعادته بما حققه فريقه في الظهور الأول بالدوري الإنجليزي وتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، كما حقق محمد صلاح إنجازا من الصعب تكراره بعدما أحرز هدف فريقه الثاني وهو الهدف التاسع له في المباريات الافتتاحية.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز الأولى تحت قيادة المدرب الهولندي أرنه سلوت، بقيادته للفوز على مضيفه العائد مجددا بين الكبار إيبسويتس تاون 2-0 في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال محمد صلاح لشبكة "تي أند تي" بعد اللقاء مباشرة: "بصراحة، كان اليوم صعبا جدا، كان الطقس حارا جدا. إنه فريق صعب، وأنا سعيد لأننا فزنا اليوم وسعيد دائما بإحداث الفارق".

وعن سجله في المراحل الافتتاحية، قال "آمل أن أستمر على هذا النحو طوال الموسم! أنا دائما أحاول مساعدة الفريق طوال الوقت، وأنا سعيد دائما بتسجيل الأهداف أو تمرير الكرات الحاسمة" التي وصلت إلى خمس في المراحل الافتتاحية.

وعن تجربة اللعب تحت اشراف المدرب الهولندي سلوت، فقال "الأمر مختلف تماما كان يورغن (كلوب) في الفريق لمدة ثمانية أعوام، وقد بذل قصارى جهده، والآن لدينا مدرب جديد ونظام جديد، الأمر مختلف تماما بالنسبة لنا جميعا، نحتاج إلى التكيف، نحتاج فقط إلى معرفة طريقته في اللعب والاستمتاع بكرة القدم".

وأضاف: "لا ضرورة لوضع المزيد من الضغوط عليه، نحتاج فقط إلى لعب كرة القدم والاستمتاع بمبارياتنا، دعونا نرى ما سيحصل في النهاية".