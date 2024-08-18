شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل إصابة حازم أسامة فى مباراة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها حازم أسامة لاعب الفريق، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بلدية المحلة التي أقيمت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة إن اللاعب خضع لأشعة مقطعية على موضع الإصابة، وتم التأكد من عدم وجود أي كسور بالوجه.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الأشعة أثبتت إصابة حازم أسامة بجرح "متهتك" أعلى الحاجب، نتيجة الالتحام الذي تعرض له خلال لقاء بلدية المحلة.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه تم حجز اللاعب بأحد المستشفيات، ويحتاج تدخلا جراحيا لعلاج الجرح "المتهتك"، وسيتم إجراء العملية الجراحية له خلال الساعات القليلة المُقبلة.