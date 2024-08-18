الامارات | رد فعل صادم من كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر المذلة أمام الهلال (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بعض اللقطات المصورة رد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها النصر السعودي أمام فريق الهلال بنتيجة (1-4) في نهائي كأس السوبر السعودي، بمدينة أبها.

وكان النجم كريستيانو رونالدو قد أحرز هدف التقدم لفريق النصر بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، قبل أن يرد الهلال بالأربعة ويؤكد فوزه باللقب.

وأصيب النجم البرتغالي المخضرم، الذي سجل هدف التقدم لفريق النصر في نهاية الشوط الأول، بإحباط كبير بعد "ريمونتادا" الهلال، ورصدت عدسات الكاميرات استياء وغضب رونالدو بعد انهيار فريقه أمام الهلال في الشوط الثاني، ورد فعل الدون على تلقي فريقه أربعة أهداف متتالية في ظرف نحو 17 دقيقة فقط.

وفشل رونالدو في الفوز بلقب كأس السوبر لأول مرة مع فريق النصر، ليتوقف رصيد "العالمي" عند لقبين فقط توج بها في عامي (2019 و2020) ويحتل المركز الثاني بفارق ثلاثة ألقاب خلف الهلال، كما فشل كريستيانو رونالدو 39 عاما، في التغلب على نادي الهلال، منذ انتقاله إلى صفوف النصر، إلا في مباراة واحدة، كانت في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وظهر رونالدو في منتصف الملعب، وهو يشيح بيده غاضبا، كما أشار إلى بعض رفاقه بأنهم نائمون، كما قام اللاعب بمغادرة الملعب مباشرة بعد نهاية المباراة ورفض استلام الميدالية الفضية مع فريقه.