الامارات | ثنائية آزمون تقود شباب الأهلي لإخماد "البركان"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الدولي الإيراني سردار آزمون هدفين في غضون 5 دقائق فقط قاد بهما "الفرسان" لانتصار ثمين على حساب ضيفه عجمان في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم على استاد راشد بدبي، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، ليضع بذلك فريقه قدماً في الدور الثاني.

وجاءت ثنائية الوافد الجديد لشباب الأهلي خلال الشوط الثاني في الدقيقتين 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء و63 من انفراد بحارس المرمى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الطرفين يوم 8 سبتمبر المقبل على استاد راشد بن سعيد.