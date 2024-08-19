شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن سداد باقى مستحقات رامى البدوى وبدء إجراءات رفع وقف القيد والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة النادي المصري إجراءات تحويل مبلغ 260 ألف دولار، وهي نسبة الـ50% المتبقية من مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي لدى النادي المصري، حيث تم تحويل المبلغ ليصل إجمالي المبلغ المسدد للاعب لنحو 520 ألف دولار شاملة كل نفقات هذا الملف.

وبدأ مجلس إدارة النادي مخاطبة لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل بدء إجراءات رفع وقف القيد عن النادي سواء بالاتحاد المصري لكرة القدم أو بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء فترة القيد الأولى لفريق المصري ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

كان اللاعب رامي البدوي كان قد حصل على حكم نهائي وواجب النفاذ بالحصول على هذا المبلغ نظير عدم إتمام مجلس إدارة النادي المصري السابق لتعاقده مع اللاعب مطلع موسم 2022/2021، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف القيد للنادي المصري بل وتهديد مشاركته بالبطولة الكونفدرالية قبل أن يقوم الأستاذ كامل أبو علي بسداد 50% من المبلغ قبل شهرين، ليعود اليوم ويسدد باقي المستحقات ويبدأ في إجراءات رفع وقف القيد.