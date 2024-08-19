شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف يختتم المرحلة الثانية من معسكر منتخب 2009 استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2009 ، بقيادة حسين عبد اللطيف، المرحلة الثانية من معسكره المقام حالياً في إطار استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب النسخة الخامسة والثلاثين المقرر إقامتها فى دولة المغرب عام 2025 فى الفترة من 20 يوليو إلى 16 أغسطس 2025.

ويقام المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف خلال الفترة من 13 وحتى 27 أغسطس الجاري على ملاعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

ويرغب الجهاز الفني للتعرف علي أغلب العناصر كخطوة أولي ضمن خطة برنامج المنتخب بالتنسيق والمتابعة مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد للبحث عن العناصر التي ستمثل قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويضع الجهاز الفني كل اللاعبين الذين لم يقع عليهم الاختيار في هذا المعسكر تحت المتابعة والمراقبة تمهيدا لاستدعائهم فى التجمعات القادمة لاستكمال خطة تكوين قوام المنتخب.

ويقام هذا التجمع على 4 مراحل تشمل كل مرحلة 25 لاعبا، بالتدريب لمدة 3 أيام، وذلك حتى يتسنى للجهاز الفني من مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في التجمع الأول للمنتخب.

ويضم الجهاز الفني حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبدالستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مساعد مدرب، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرًا إداريا.