شكرا لقرائتكم خبر عن المحمودى: محمد بن رمضان أقرب للأهلى من أى وقت مضى.. وأجرى الكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد المحمودى، أن التونسى محمد على بن رمضان أجرى الكشف الطبى فى المجر، واقترب كثيرا من الانضمام إلى الأهلى وبات أقرب من أى وقت مضى.



وقال محمد المحمودى خلال تقديمه برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "محمد على بن رمضان كان أجرى الكشف الطبى فى المجر منذ 3 أيام وقت أن كانت المفاوضات قوية بين الناديين قبل توقفها فى الفترة الماضية".



وأضاف المحمودى: "فى الوقت الذى أتحدث حاليا فيه، مفاوضات الأهلى مع النادى المجرى اقتربت كثيرا أكثر من وقت مضى، والأمور قد تحسم فى الصباح، لأن النادى المجرى تعاقد مع لاعب وسط من الدورى السعودي فى فى المركز".



وتابع المحمودى: "النادى المجرى يبحث عن تحقيق المكاسب فى سوق الانتقالات بشراء لاعبين وبيعها فى الانتقالات المقبلة بمبلغ أكبر، وهو ما حصل هذا الميركاتو بعدما باع بأكثر من 10 ملايين يورو واشترى بـ3 ملايين فقط، وتعاقده مع بن رمضان كان بدون مقابل، لأنه صفقة انتقال حر ويسعى لبيعه من أجل تحقيق المزيد من الأرباح خاصة بعد خروجه من دورى أبطال أوروبا".