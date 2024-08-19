جوزيه جوميز: مستمر فى الزمالك الموسم المقبل ولا أمانع رحيل زيزو

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القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، أنه مستمر داخل الزمالك فى الموسم المقبل، ويريد تحقيق البطولات مع النادى، كما لا يمانع من رحيل أحمد سيد زيزو.

وقال جوميز، خلال حواره مع محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "هدفى أن أحقق أشياء مع الزمالك، وعندما أرحل من أى ناد تكون هناك منفعة لهذا النادى ولى، وسعيد بتواجدى فى الزمالك وحديثى الدائم مع اللاعبين، وأنا مستمر مع الزمالك فى الموسم المقبل".

وأضاف جوميز: "أتمنى أن تكون الاستادات ممتلئة بالجماهير فى كل المباريات، وهذا لم يحدث إلا مرة واحدة فى نهائى الكونفدرالية، فأحب أن يكون الجماهير حاضرا فى كل المباريات وليس فى مباراة واحدة فقط".

وتابع: "يجب على الجماهير أن تعى أن من الممكن أن يرحل لاعب مهم فى وقت ما فقد يجلب النفع للفريق، وإذا رفض النادى رحيله قد يفقد الشغف معك ويفقد قيمته، زيزو لاعب احترافى بشكل كبير، ويحب التمرين بشكل قوى، وهو ملتزم لأبعد الحدود، فبالتالى لا أمانع رحيل زيزو عن الزمالك إذا كان النادى سيستفيد من هذا الانتقال، خاصة فى ظل حاجة النادى للأموال لحل أزماته المالية".