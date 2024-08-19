شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع الرتوش النهائية على قائمة الفراعنة استعدادا للرأس الأخضر وبتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

يضع حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصرالرتوش النهائية على قائمة الفراعنة التي تخوض المعسكر المقبل استعداداً لمباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وقرر النادى الأهلى ، بالاتفاق مع مارسيل كولر المدير الفنى، انضمام لاعبى الفريق لمعسكر المنتخب 2 سبتمبر المقبل، وهو موعد بدء الأجندة الدولية، فى الوقت الذى كان يرغب فيه الجهاز الفنى للمنتخب بدء المعسكر يوم 25 أغسطس الجارى حتى يدخل اللاعبون فى أجواء المباراتين مبكرا، بجانب تحقيق أقصى استفادة من المعسكر ونقل أفكار الجهاز الفنى للاعبين.

وحصل لاعبو الأهلى الأساسيون على راحة مؤخرا، وأعلن النادى الأحمر خوض 3 مباريات بالدورى بالبدلاء والشباب، ما يعنى حصول لاعبى الأهلى الدوليين على فترة راحة تصل إلى 21 يوما قبل الانضمام لمعسكر المنتخب، وبالتالى سيكون المنتخب مطالبا بعمل فترة إعداد شبه كاملة للاعبى الأهلى استعدادا للموسم الجديد الذى سينطلق فى أكتوبر المقبل على الأرجح.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا جديدا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، والذى يشهد مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في ضوء المستجدات التي طرأت مؤخرا.

ويرغب حسام حسن في بدء المعسكر يوم 25 أغسطس الجارى، فى الوقت الذى أعلن فيه النادي الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب أول سبتمبر المقبل بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها بهدف الراحة خوفا من الإجهاد والإصابات بسبب تلاحم المواسم.