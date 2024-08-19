الامارات | إريك: العين سيكون الفريق الذي يرغب المنافسون في هزيمته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع فريق العين، إريك جورجينس، إن «لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم الذي حققه الزعيم في الموسم الماضي، سيجعل جميع المنافسين على الساحة المحلية والقارية يضاعفون جهودهم بهدف الفوز علينا»، مشيراً إلى أنه وزملاءه في الفريق يقع على عاتقهم الكثير من العمل، وأن عليهم أن يؤمنوا بقوتهم ويظهروا بهويتهم.

وأكد في حديثه لموقع «ون فبوتبول» البرازيلي، بمناسبة انطلاقة الموسم الجديد أن: «بعد الفوز بدوري أبطال آسيا سنكون الفريق الذي سيرغب كل المنافسين في الفوز عليه هذا الموسم».

وأضاف اللاعب الذي غاب عن نهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني بداعي الإصابة: «علينا أن نقدر قوتنا ونعرف هويتنا، نحن ندرك أن الفرق التي ستواجهنا ستكون لديها رغبة أكبر، بالنسبة لنا لقد كانت فترة التحضيرات للموسم الجديد جيدة جداً وفريقنا مستعد لانطلاقة الموسم».

وأشاد إريك جورجينس بالجهود التي قدمها جميع لاعبي العين في الموسم الماضي، والتي قادتهم للتويج باللقب القاري، وقال: «لقد قدمنا أداء جيداً للغاية في الموسم الماضي، لكن هذا الموسم نريد المزيد، نحن نعرف حجم العين وثقل ارتداء هذا القميص، لذلك فإننا سندخل جميع المسابقات للمنافسة على اللقب. أعتقد أن لدينا فريقاً مؤهلاً للغاية وسيكون موسماً رائعاً». وذكر الموقع البرازيلي في تقريره عن اللاعب أن إريك جورجينس كان أحد الأسماء البارزة في الموسمين الماضيين، وأن جهوده التي قدمها جعلت الأضواء مسلطة على أهمية دوره في فريق العين.

وأشار التقرير إلى أن العين كان قد حقق لقب دوري أبطال آسيا بعد إقصاء كل من النصر والهلال السعوديين، وذكر أنه «ليس من قبيل المصادفة أن تكون انتصارات الفريق تحققت تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي يهدف إلى تحقيق الألقاب المحلية والتتويج بالبطولة القارية الثانية مع الفريق».