شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه جوميز: الفوز بالدورى أفضل عندى من تحقيق الانتصار مرتين على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، أنه يفضل الفوز بلقب الدورى على أن يفوز على الأهلى مرتين، وهناك جماهير تتمنى الفوز على الأهلى أكثر من تحقيق اللقب.

وقال جوميز، خلال حواره مع محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "المبالغة في الفرحة بالفوز تُظهر عقلية ضعيفة حتى لو كانت أمام الغريم، ويجب أن تتحلى بالتواضع حتى تتمكن من الاستمرارية".

وأضاف: "كنت أُفضّل الفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر بدلاً من مباراة الدوري، لأن مباراة الكأس كانت ببطولة وكنا الأفضل على المستوى الفني داخل اللقاء، ولكن في النهاية لم نحصد اللقب".

وتابع: "هناك بعض المشجعين يفضلون فوز فريقهم في مواجهاته ضد الغريم عن حصد البطولات ولكن أختلف في هذا التفكير والأهم حصد الألقاب والبطولات، وكنت أتمنى حصد لقب كأس مصر حتى لو لم أقدم مستوى قويا في اللقاء مثلما فعل الأهلي وتُوج بالبطولة في النهاية".

واستطرد: "كنت أُفضّل الفوز على الأهلى فى كأس مصر عن الفوز فى مباراة الدورى، لأن الأهلى حصد الكأس من هذا الفوز، وكنت أفضل أن لا ألعب جيدا ولكن أحصد البطولة".

وأردف: "قرار الأهلي بعدم خوض بطولة كأس مصر نسخة 2024 أمر يخصه وحده، وأن غيابه عن قيادة الفريق في مباريات تلك البطولة بسبب تلاحم المواسم ولإجراء عمليات استشفاء للعناصر الأساسية بالفريق".

واستكمل: "لعبنا 17 مباراة خلال شهرين فقط وهذا أمر صعب جدا على اللاعبين ومرهق وتم تغيير مواعيد بطولة كأس مصر 2024، حيث عندما سألت في البداية قيل لي أنها ستُلعب مع بداية الموسم الجديد، ثم صدر الجدول الجديد بنهاية البطولة في 30 أغسطس الجاري".

وقال جوميز: "كل دوريات العالم تنتهي في شهر مايو، والدوري المصري انتهى في شهر أغسطس، و36 يوما فقط تفصل بين آخر مباراة بالدوري وأول ارتباط رسمي للفريق بالموسم الجديد، وحال لعب نهائي الكأس يوم 30 من الشهر الجاري، ستقل فترة الراحة وهذا أمر صعب جدا من الناحية البدنية".

وأضاف: "شهران ونصف هي المدة الزمنية المناسبة للراحة بين الموسمين، وهذا الأمر لم يوفره اتحاد الكرة للاعبين وأنا أحترم اللاعبين وأقدر مجهودهم لذلك قررت منح راحلة للعناصر الأساسية والاعتماد على اللاعبين الشباب في مباريات الدوري الأخيرة".

وتابع: "أحاول تجهيز لاعبين من أجل اللحظات الصعبة في المستقبل، خاصة أن الكل يعلم أن أزمة إيقاف القيد مستمرة حتى الآن، ووجدت ذلك التوقيت الأفضل للدفع بهؤلاء اللاعبين".

واختتم: "الجماهير تريد الفوز حتى ولو بالناشئين، ولكن الواقع أننا نحاول تجهيزهم للفريق الأول، وفي النهاية حققنا المركز الثالث بمشاركة هؤلاء اللاعبين، وحصلت العناصر الأساسية على راحة قبل الاستعداد للموسم الجديد".