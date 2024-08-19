شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 يختتم تدريباته استعدادا لودية الأردن الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الأردن فى الودية الثانية المحدد لها غدا باستاد الإسكندرية، وكانت المباراة الأولى أقيمت مساء السبت الماضى وانتهت بفوز الفراعنة الصغار 2-1.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين لتجربة العديد من اللاعبين استعداداً لبطولة شمال أفريقيا المقرر لها فى نوفمبر والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما موخراً.