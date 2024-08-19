شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يواصل رحلة توجيه البوصلة الرياضية نحو الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

تولى أشرف صبحى حقيبة وزارة الشباب والرياضة عام 2018، وخلال السنوات الست الماضية نجح فى وضع خطة تطوير منذ عام 2018 وحتى الآن، بما فيها تطوير المنشآت ومشروعات قومية من 2018 حتى 2028 للمواهب والناشئين.

واستطاع «صبحى» أن يطبق سياسة الدمج والدفع بالقطاع الخاص مع التطوير الاقتصادى والإدارة الرياضية بمفهوم اقتصادى واستثمار خدمى شامل، بالإضافة إلى الحسم المرن للقرارات فى ظل استراتيجية متكاملة.



وحرص وزير الشباب والرياضة على تكريم أبطال أولمبياد باريس فى مهرجان العلمين الجديدة، وتفقدوا المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.



وأجرى أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.



وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، من مهرجان العلمين الجديدة، إن النجاح فى أولمبياد باريس 2024 لم يكن فرديا.



وخلال السنوات الست الماضية نجح أشرف صبحى فى تحقيق الكثير من الإنجازات فى مختلف الملفات التى تشملها الوزارة سواء ملف الشباب أو الرياضة.

ميداليات متنوعة



وفور تولى الدكتور أشرف صبحى المهمة حققت بعثة مصر الكثير والكثير من الميداليات فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر 2018، ودورة ألعاب أفريقيا بالمغرب 2019، ودورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر 2022، وغيرها من البطولات منها أولمبياد طوكيو 2020، وأولمبياد باريس.



وحققت مصر أكبر عدد ميداليات لتاريخ مصر فى الأولمبياد فى طوكيو 2021، وشاركت بأكبر بعثة فى تاريخ مصر فى أولمبياد باريس وحققنا 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية محتلة المركز 52 من ضمن 206 دول مشاركة فى الأولمبياد، علاوة على تنظيم مصر لأكبر عدد من البطولات العالمية على أرض مصر بعدد 375 بطولة، ودورة الألعاب الأفريقية برقم قياسى فى غانا 2024.

مصر مركز الأحداث الكبرى



تحولت مصر إلى مركز لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، حيث استضافت الدولة المصرية 422 بطولة دولية وقارية وعربية، وحققت فيها ما يزيد على 3000 ميدالية متنوعة، وعلى المستوى البارالمبى حصدت الرياضة المصرية 55 بطولة، وحققت 584 ميدالية متنوعة، نتيجة مشاركة 350 لاعبا ولاعبة.

الاهتمام بالمنشآت الرياضية



اهتم أشرف صبحى بالمنشآت الرياضية، حيث تم إنشاء أكثر من 4000 ملعب لكرة القدم وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية، بالإضافة إلى تطوير 14 استادا رياضيا وإنشاء وتطوير 14 صالة رياضية منها أربع صالات تم إنشاؤها خصيصا لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى السادس من أكتوبر واستاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية، إنشاء وتطوير 14 ناديا رياضيا وتطوير شامل لعدد 30 مركزا للابتكار والتعلم الشبابى وإنشاء وتطوير 191 حمام سباحة وتطوير وحدات الطب الرياضى وأندية متحدى الإعاقة وإنشاء سلسلة أندية نادى النادى، وتشمل 3 فروع فى أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية، فضلا عن تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.