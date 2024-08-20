شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يستعيد نجوم الصف الأول فى سيراميكا أمام زد فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، نجوم الصف الأول أمام زد فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وغاب أحمد القندوسى وأحمد بالحاج ومحمد إبراهيم وصديق أوجولا ورجب نبيل ومحمد بسام وإيبوكا وغيرهم عن مباراة سيراميكا أمام زد فى الجولة الختامية فى الدورى، وفضّل الرمادى إراحتهم من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهة الكأس المهمة.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل العبور لدور الثمانية والتقدم خطوة نحو المنافسة على اللقب، خاصة بعد التتويج بكأس رابطة الأندية للموسم الثانى على التوالى والتأهل للسوبر المحلى.

وأنهى فريق سيراميكا بطولة الدورى فى المركز الثامن برصيد 46 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 51 هدفا واستقبلت شباكهم 42 هدفا.