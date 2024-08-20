لماذا رفض لاعبو الأهلي الاحتفال بالدوري مع الجمهور؟.. محمد الشناوي يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

علق محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم احتفال لاعبي القلعة الحمراء مع الجمهور بعد الفوز في مباراة سموحة والتتويج رسميا بلقب الدوري المصري عن الموسم المنقضي.

وكان لاعبو الأهلي قد رفضوا الاحتفال مع الجمهور في استاد برج العرب عقب نهاية مباراة الفريق أمام سموحة رغم الفوز بلقب الدوري بعد منافسة مع بيراميدز، بسبب هجوم الجمهور ضد بعض اللاعبين، وفقا لموقع "بطولات".

وقال الشناوي، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد لدي شك واحد في المائة، أن اللاعبين جمعيهم يحبون الجمهور، ونحن نشعر بعذابهم وكلهم فوق رأسي وهم أفضل وأعظم جمهور".

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر: "كانت تتبقى لنا نقطة واحد ونحصل على بطولة الدوري، أنت لم تشجع ولا لاعب قبل المباراة، شجعوا المدير الفني كولر وخالد الجوادي والأخير محترم وأحبه على المستوى الشخصي، ولكن اللاعبين الذين يخوضون المباراة لم يتم تشجيعها.. لماذا؟".

وتابع: "حديثي بشأن الجماهير التي تواجدت في استاد برج العرب خلال مباراة سموحة، ولماذا تم سب اللاعبين؟، وهل يعلموا أن اللاعب لديه ظروف، وأن والدة اللاعب الذي تم سبه كانت في المستشفى".

وأكمل الشناوي: "عدم ذهابنا للاحتفال مع الجماهير في مباراة سموحة، لم يكن قراري أو قرار مجلس الإدارة، هناك لاعبين قالت لي إنهم لن يحتفلوا مع الجمهور بسبب سب اللاعبين، واللاعبون دخلوا غرفة الملابس بعد اللقاء، والجمهور يحضر المباراة من أجل تشجيع اللاعبين".

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالقول: "إياك أن تصدق أي شيء يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كنت تريد تصديق شيء يكون من خلال الموقع الرسمي للأهلي أو اللاعب، والجمهور لا يعرف التفاصيل اللي تحدث داخل النادي".