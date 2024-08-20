"لا يحظى بالتقدير".. لاعب أستون فيلا السابق يتحدث عن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يرى دارين بينت مهاجم أستون فيلا الأسبق، أن بمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.

وقال دارين بينت في تصريحات عبر إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية: "أنا من أشد المعجبين بصلاح، هو لاعب عظيم في الدوري الإنجليزي وأحد أعظم لاعبي ليفربول، وفي بعض الأحيان تنظر إلى أسلوبه وقد يبدو ليس جميلا في العيون".

وأضاف: "وفي بعض الأحيان ليس من السهل مشاهدته، لكن عندما تنظر لبعض الأهداف التي سجلها، لقد سجل أهدافا ضد مانشستر سيتي أحد أفضل الفرق في العالم ويتغلب على خمسة لاعبين منهم في دائرة نصف قطرها ست ياردات".

وواصل: "لقد سجل أهدافا ضد واتفورد وإيفرتون وتوتنام وأرسنال بطريقة جميلة، وهناك الهدف الذي سجله ضد إيدررسون من منتصف الملعب من لمسة أولىن لقد سجل العديد من الأهداف الجيدة".

وأتم دارين تصريحاته: "في بعض النواحي هو لا يحصل على التقدير الذي يستحقه، لا أعقد أن صلاح من حيث إنهاء الهجمات ولعبه الشامل كلاعب يحظى بالاحترام الذي يستحقه".

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