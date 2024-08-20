ميسي وسواريز مع زوجتيهما على البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، لويس سواريز، صور له مع أولاده وزوجته مع على شاطئ البحر.

وظهر ليونيل ميسي مع لويس سواريز وزوجاتهما من على مركب في البحر أثناء قضاء عطلتهم الصيفية.

الجدير بالذكر أن لويس سواريز وميسي سبق أن تزاملا في نادي برشونة وحققا معا العديد من الألقاب، وجمعتهما الكثير من المواقف.

وانضم سواريز إلى ميسي في فريق إنتر ميامي الأمريكي قادما من نادي جريميو الأوروجواني، في انتقالات يناير الماضي.

اقرأ أيضًا:

"لا يحظى بالتقدير".. لاعب أستون فيلا السابق يتحدث عن محمد صلاح

اتحاد الكرة يعلق على واقعة رحيل عبد الرحمن "جبنة" عن العربي الكويتي

عبدالقادر: "احتجت للخروج من الأهلي.. وهنا لصناعة تاريخ جديد"