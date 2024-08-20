شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب الطلائع السابق فى حادث مروع بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

لقى النيجيري بول جوليوس لاعب طلائع الجيش السابق حتفه في حادث مروع اليوم بقبرص. وانتهي تعاقد بول جوليوس مع طلائع الجيش في يونيو الماضي، وتوجه اللاعب لخوض تجربة احتراف هناك قبل أن يلقى حتفه في حادث مروري مروع.

واستقبل لاعبو طلائع الجيش والجهاز الفني والإداري الخبر بمزيد من الحزن داخل معسكرهم المغلق لمواجهة الزمالك بدور الستة عشر لكأس مصر غدا الأربعاء.

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد، الأربعاء باستاد السلام، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.