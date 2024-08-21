الامارات | ميسي يغيب عن مباراتي تشيلي وكولومبيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن يشارك ليونيل ميسي في المباراتين المقبلتين لمنتخب الأرجنتين بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بداعي الإصابة.

وأعلن مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، تشكيلة «راقصي التانغو»، المكونة من 28 لاعباً للمباراتين المقبلتين أمام تشيلي في الخامس من سبتمبر، وكولومبيا بعد خمسة أيام من ذلك التاريخ. ومازال «البرغوث» يتعافى من إصابة في كاحله الأيمن. كما لن يشارك أنخيل دي ماريا (36 عاماً) الذي اعتزل اللعب مع المنتخب الوطني بعد فوزه ببطولة «كوبا أميركا» أخيراً. وتتصدر الأرجنتين، بطلة كأس العالم 2022، تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال برصيد 15 نقطة.