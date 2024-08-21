شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..سيراميكا يصطدم بطموحات زد فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق سيراميكا فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، بفريق زد على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 بعد الفوز على مكادى بهدف نظيف، فيما تأهل فرق زد بعدما أطاح بفريق الداخلية بهدفين مقابل هدف.

وطالب أيمن الرمادى المدير الفنى لسيراميكا، اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل العبور لدور الثمانية والتقدم خطوة نحو المنافسة على اللقب، خاصة بعد التتويج بكأس رابطة الأندية للموسم الثانى على التوالى والتأهل للسوبر المحلى، متسلحا بعودة القوام الأساسى للفريق بعدما غاب عن مواجهة الدورى.

فى المقابل، يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق زد، إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور لدور الثمانية من أجل منافسة الكبار على اللقب، بعدما قدم مستويات مميزة فى بطولة الدورى واحتلال مركز متقدم فى أول سنة له فى الممتاز باحتلال المركز السابع.