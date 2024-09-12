شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينين برصاص الاحتلال بغزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها بشكل عشوائي على الفلسطينيين أثناء اقتحامها لمخيم الفارعة، وسط حملة اعتقالات ومداهمات واسعة تواصل قوات الاحتلال تنفيذها في مدينة طوباس.

في سياق متصل، أصيبت شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام واسعة لمدينة قلقيلية، ترافق ذلك مع حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في المدينة. كما أشارت مصادر فلسطينية في غزة, إلى استشهاد فلسطينية وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة بينهم حالات خطيرة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف محيط مدرسة تؤوي مئات النازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، ترافق ذلك مع القصف المدفعي والجوي العنيف على شمال مخيمي البريج والنصيرات وإطلاق نار كثيفة تجاه الفلسطينيين.

